Lady Oscar sta per tornare a 50 anni dal debutto: annunciato un film anime

Creato nel 1972 da Riyoko Ikeda e simbolo di una intera generazione di appassionati, Lady Oscar sta per tornare. In occasione del cinquantesimo anniversario dell'iconico franchsie, infatti, è stato annunciato un anime movie che riporterà su schermo la rivoluzione francese.

Tra i tanti progetti per i 50 anni di La Rosa di Versailles, qui in Italia meglio conosciuto con il titolo di Lady Oscar, uno tra tutti ha conquistato l'attenzione della community, un lungometraggio anime che è stato già presentato attraverso una key visual e un teaser trailer.

La prima messa in onda italiana di Versailles no Bara risale al 1982 con il titolo originale di Una spada per Lady Oscar. Per molti spettatori dell'epoca del canale Mediaset Italia 1 è stata la serie che ha acceso la passione per gli anime giapponesi, divenendo il simbolo d'intere generazioni. Da pochissimo la serie manga di Lady Oscar è tornata con una collection firmata J-POP, ma non sarà l'unica occasione per ritrovare i protagonisti del racconto.

L'opera di culto di Riyoko Ikeda sta però per tornare con un nuovo adattamento, questa volta cinematografico. Di questa produzione, troviamo già una clip promozionale che ci permette di ritrovare Lady Oscar e Maria Antonietta. Al momento, non si hanno ulteriori dettagli sul progetto.