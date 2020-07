Lady Oscar, Yamato Video anticipa l'arrivo di una nuova edizione home video

Nel corso della giornata di ieri, Yamato Video ha pubblicato sui propri profili social un breve video dedicato a Lady Oscar, anticipando l'uscita di quella che potrebbe essere la tanto attesa edizione Blu-ray. Nella clip, visibile in calce, è possibile sentire le prime note della storica sigla de I Cavalieri del Re.

Questa nuova edizione home video è stata presentata per la prima volta nel 2017, in occasione del Lucca Comics & Games. Dopo un lungo periodo di silenzio, Yamato sembrerebbe aver mantenuto la parola, ed è possibile che questa nuova edizione veda la luce già nel corso del 2020. Il video sembrerebbe infatti confermare che il prodotto si trovi in fase di post-produzione.

Nei commenti, Yamato ha confermato che quella dedicata a Lady Oscar non è l'unica sorpresa in serbo per i fan: sembrerebbero anche essere in arrivo l'edizione home video di Bia La Sfida Della Magia e tanti dettagli sulla chiacchierata nuova edizione di Nadia - Il mistero della pietra azzurra. Naturalmente in questo caso bisognerà aspettare un annuncio ufficiale.

E voi cosa ne dite? Siete contenti? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui foste fan di Lady Oscar poi, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra lista delle cinque curiosità che potreste non conoscere sull'opera di Ryoko Ikeda.