Laid-Back Camp Movie: le impressioni dalla Anime NYC 2022

Mercoledì 23 novembre Laid-Back Camp The Movie debutterà in sub ita, è tra le novità Crunchyroll di novembre 2022. Basato sul manga di Afro, Laid-Back Camp Movie è diretto dal rinomato Yoshiaki Kyogoku e animato dallo studio C-Station.

Il lungometraggio è già uscito nei cinema giapponesi nell'estate del 2022, incassando 7.3 milioni di dollari al box office ma un'inviata di Anime News Network, tale Kim Morrissy, ha offerto le sue impressioni dall'anteprima di Laid-Back Camp Movie alla New York Anime Convention di quest'anno.

Morrissy scrive di essere rimasta affascinata dallo show slice of life: il lungometraggio scorre piacevolmente. Su grande schermo, racconta, è soddisfacente accompagnare le protagoniste nelle loro avventure di viaggio. "Se sei un fan della serie allora amerai il film". Quest'ultimo ha luogo tre anni dopo la serie originale e nonostante il lasso di tempo le ragazze continuano ad essere appassionatissime dei loro hobby. "Trovo confortante sapere che a volte quella transizione dall'infanzia all'età adulta non ha bisogno di essere così drammatica come molti altri media la dipingono". Dunque il campeggio e le escursioni continuano in un clima tutt'altro che drammatico ma anzi non mancheranno i sorrisi. Questo eppure non significa che nel film non vi siano ostacoli da superare ma durante tutta la visione permane la sensazione che tutto troverà la sua risoluzione. Infine, la giornalista conclude con " la mia unica lamentela è che come durata il ritmo è faticoso".

Insomma la visione è talmente rilassante che potrebbe far conciliare il sonno "ma a parte questo, il pubblico è uscito dalla visione con dolce umore". Voi guarderete Laid-Back Camp The Movie? Se siete fan del genere vi proponiamo una lista di vecchi anime slice of life.