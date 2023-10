Laid-Back Camp sta per tornare con la terza stagione: ecco tutti i dettagli

Laid-Back Camp sta finalmente per tornare con la sua attesissima terza stagione. La serie anime ha pubblicato alcuni nuovi dettagli circa i prossimi episodi, che verranno ufficialmente mandati in onda ad aprile del 2024. Perciò, bisognerà attendere un po', ma ecco cosa sappiamo al momento.

L'annuncio dell'arrivo della terza stagione di Laid-Back Camp è arrivato a luglio di quest'anno, ma non erano stati rivelati ulteriori dettagli a riguardo. Negli ultimi giorni il sito web ufficiale dell'anime ha rivelato la data ufficiale del debutto e una nuova key visual.

La locandina in questione, che vede al centro la protagonista della serie Nadeshiko, è disponibile in calce all'articolo. Lo staff dietro la realizzazione della serie televisiva anime ha rivelato che presto usciranno tante altre locandine che vedranno i personaggi principali di Laid-Back Camp in scene di vita quotidiana. In questo caso, Nadeshiko si fa un selfie accanto a una linea ferroviaria mentre si sta per recare in un campeggio in treno.

Riguardo le opening ed ending, l'artista Kiminone eseguirà la sigla di apertura mentre Asaka tornerà nel franchise per eseguire la sigla finale. Tuttavia, lo studio di animazione è cambiato e Laid-Back Camp è passato dalla C-Station allo Studio 8-Bit per motivi al momento sconosciuti.

La trama ruota attorno a Rin Shima, una ragazza appassionata di campeggio e che desidererebbe trascorrere i suoi giorni a campeggiare da sola ai piedi del Monte Fuji. Per questo motivo, la ragazza si mette in viaggio da sola. Tuttavia, per varie vicissitudini si ritrova costretta a doversi rifugiare nel campeggio della sconosciuta Nadeshiko Kagamihara.

Nonostante le loro frettolose presentazioni, le due ragazze si godono comunque la fredda notte insieme, mangiando ramen e conversando mentre il fuoco le tiene al caldo. E anche dopo che la sorella di Nadeshiko finalmente va a prenderla più tardi quella notte, entrambe le ragazze meditano in silenzio sulla possibilità di un altro viaggio in campeggio insieme.