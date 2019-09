Laid-Back Camp: un trailer mostra la nuova serie Heya Kyan

Il sito ufficiale del manga Laid-Back Camp, Yurucamp Δ, ha pubblicato un video di presentazione per l’anime di Heya Kyan Δ . Leggiamo insieme i dettagli.

Come è possibile vedere ad inizio pagina, è stato pubblicato un brevissimo trailer della nuova serie firmata Afro, Heya Kyan. La prima puntata della serie in questione andrà in onda a gennaio 2020, e alla regia ci sarà Masato Jinbo, che aveva già gestito la creazione della sequenza animata dell’opening di Yurucamp.

Mutsumi Ito, autore di numerosi episodi della serie anime principale, tornerà nel suo ruolo di sceneggiatore e supervisore, affiancato da Mutsumi Sasaki, direttore dell’animazione e character designer. Mentre Yoshiaki Kyougoku, regista di Yurucamp, si aggiungerà nella realizzazione del progetto, prodotto da DeNA Contents Planning, come ulteriore supervisore.

Oltre a Heya Kyan, sono già stati avviati diversi progetti riguardanti, come una seconda stagione e un film per la serie principale. Ricordiamo che l’anime è stato pubblicato nel gennaio del 2018, e che potete trovare i 12 episodi in streaming su Crunchyroll, mentre l’episodio 0 è disponibile solo nella versione home video pubblicata in Giappone.

Il manga segue la storia di due giovani ragazze. Rin ama il campeggio in solitaria, alla ricerca di laghi dai quali è possibile ammirare il maestoso monte Fuji. Nadeshiko preferisce fare delle piccole gite in bicicletta, sempre sperando di trovare luoghi perfetti da dove osservare la montagna. Il loro incontro darà vita a numerose avventure e viaggi alla scoperta del mondo della natura.