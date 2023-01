Lamù: arrivano le nuove sigle per il secondo cour dell'anime remake

Nel 1978 Rumiko Takahashi ha conquistato il mondo lanciando il suo Lamù sul settimanale Weekly Shonen Sunday di Shogakukan. A distanza di quasi mezzo secolo, Urusei Yatsura ha fatto il suo grande ritorno con un anime remake che farà compagnia agli spettatori anche nella prima parte del 2023. Ecco le nuove sigle della serie.

A ottobre 2022 ha fatto il suo esordio Lamù, la nuova edizione dell'anime basato sull'opera della "regina dei manga" Takahashi. L'anime è andato avanti per un totale di 12 episodi che hanno portato gli spettatori di nuova generazione a fare la conoscenza delle buffe vicende dell'aliena Oni Lamù e dell'umano Ataru Moroboshi.

Lamù avrà un totale di 46 episodi suddivisi in formula split cour. La seconda parte dell'anime comincia consecutivamente alla fine della prima sessione e porterà con sé delle nuove sigle di apertura e chiusura. Le suddette sono state ufficialmente presentate dallo staff di produzione.

I nuovi episodi di Lamù in arrivo nel 2023 saranno accompagnati dalla sigla di apertura "Aiwanamchu" di MAISONdes feat. asmi e Surii e dalla sigla di chiusura "Aitarinai" di MAISONdes, yama e nito. Nei tweet in calce all'articolo trovate le clip dell'opening e della ending in versione senza crediti. Vi ricordiamo che questa parte dell'anime di Lamù si chiuderà con l'episodio 23.