Lamù, cambia un doppiatore: dettagli sul cast e sulla messa in onda

Dal cielo sta per tornare Lamù, la vivace aliena creata da Rumiko Takahashi negli anni '70 e che tornerà a far girare la testa al pubblico. La serie infatti si rinnova nel 2022 con un anime in partenza a ottobre e che porterà in scena nuove storie di lei e Ataru. Ciò che è certo è che Lamù ci accompagnerà per parecchio.

Il sito ufficiale dell'anime ha confermato che Lamù andrà in onda per 24 episodi consecutivi, vale a dire sei mesi circa di trasmissione, senza alcuna pausa. Dopodiché i restanti episodi verranno annunciati in seguito. Sappiamo infatti che l'anime dovrebbe durare un totale di 4-cour, con alcune notizie che confermano 46 episodi totali.

Ci sono state novità anche sul fronte dei doppiatori, con Ran che verrà interpretata da Kana Hanazawa. La ragazza è un'amica d'infanzia di Lamù e che arriverà sulla Terra per iscriversi alla stessa scuola, il liceo Tomobiki. Per il resto delle voci abbiamo:

Ataru Moroboshi: Hiroshi Kamiya;

Lamù: Sumire Uesaka;

Shinobu Miyake: Maaya Uchida;

Shutaro Mendo: Mamoru Miyano;

Cherry: Watary Takagi;

Sakura: Miyuki Sawashiro;

Lamù partirà a ottobre 2022 e segnerà il ritorno dell'aliena. Per osservare al meglio il prodotto, vi ricordiamo il trailer di Lamù.