Lamù: chi ha scelto le storie dell'anime remake? La risposta a sorpresa dell'autrice

La stagione autunnale è appena iniziata e, con essa, sono partiti tanti nuovi progetti televisivi. Oltre gli anime di lungo corso, sono tornati titoli di spessore come Spy x Family e My Hero Academia, mentre ci sono stati i debutti di Chainsaw Man e altri progetti nuovi. Come era già chiaro da tempo, però, è tornato anche Lamù con un anime remake.

Una delle opere più famose di Rumiko Takahashi insieme a Ranma 1/2 e Inuyasha è tornata sulle televisioni giapponesi con alcune storie inedite. Lamù è tornato negli ultimi giorni con questi episodi che però non sono stati scelti dall'autrice. Proprio lei ha infatti rivelato la situazione in un'intervista.

Rumiko Takahashi ha ammesso in un'intervista di non aver scelto lei gli episodi di Lamù. Questo remake, che si basa su storie particolari che non erano state adattate nella prima versione degli anni '80, è da considerarsi un "best of" e non un adattamento completo della storia. Inoltre, l'autrice non voleva far sapere ai fan quali fossero le sue storie preferite per una questione di imbarazzo.

Ora Lamù è partito anche se non ci sono servizi streaming ufficiali che hanno portato l'anime in italiano, né doppiato né sottotitolato. La serie però accompagnerà gli spettatori per lungo tempo, come annunciato tempo fa da Fuji TV.