Lamù compie 40 anni: annunciata una collezione retrò dedicata

Vi ricordate l'adorabile Lamù, La creatura ideata da Rumiko Takahashi nel lontano 1978? Quest'anno compie 40 anni e le viene dedicata una collezione completamente retrò per celebrarne l'evento.

Thank You Mart ha deciso di creare degli oggetti dedicati alla dolce ragazza dai capelli verdi che saranno disponibili in Giappone a partire dal prossimo mese.

I prodotti sono di varie categorie e servono a soddisfare davvero tutti i gusti dei fan. Abbiamo tre tipologie di borsette, due set interi di spille, uno specchio pieghevole e due portachiavi. L'azienda ha deciso di proporre questi pezzi da collezione a prezzi davvero economici: ogni articolo costerà soltanto 390 yen (pari a 3,50 dollari).

Una curiosità molto divertente sull'azienda produttrice dei nuovi gadget e sui prezzi propone sta proprio nel gioco di parole creato dal suo nome: esso deriva infatti dal giapponese san-kyu, che letteralmente suona come "thank you", ovvero "grazie". Insomma, l'obiettivo del marchio è creare prodotti accessibili a tutti.

Lamù, il cui nome originale è Urusei Yatsura, è un manga shōnen pubblicato in Italia da Granata Press dall’aprile 1991 al marzo 1995, per poi passare sotto l'etichetta di Edizioni Star Comics.

L'opera di Rumiko Takahashi ha avutodiversi riconoscimenti: nel 1981 ha vinto il Premio Shogakukan per le categorie shōnen e shōjo, mentre nel 1987 ha ottenuto il Premio Seiun come miglior fumetto SF/fantasy. Dal manga è stata tratta anche una serie televisiva celebre anche in Italia, compresi sei film e dodici OAV.

Che ne pensate di questa collezione retrò? Soddisfa i vostri gusti?