Lamù in questo cosplay è pronta per il prossimo anime

Cornini, bikini e slip tigrati, capelli viola e un sorriso con canini appuntiti, i cosiddetti "yaiba" che tanto affascinano i giapponesi. Un design unico e indimenticabile quello che Rumiko Takahashi preparò negli anni '70 per iniziare su Weekly Shonen Sunday la sua prima vera serie, Urusei Yatsura, titolo originale del famoso Lamù.

"Quelli del pianeta Uru", una traduzione del titolo giapponese che già faceva intendere l'arrivo di qualche alieno a contatto con i terrestri. E fu Ataru Moroboshi a entrare in contatto con Lamù del pianeta Uru, una ragazza che capì male alcune parole del protagonista e si convinse che lui l'avrebbe presa in sposa, dando così inizio a una serie di eventi sfortunati e di un tira e molla in cui si trovò invischiato il ragazzo.

A distanza di anni, Rumiko Takahashi è tornata a disegnare Lamù in vista dell'anime che esordirà nel 2022 e porterà la simpatica aliena di nuovo in TV. Tra noi però Lamù ci arriva con i cosplay che ormai stanno spuntando come i funghi in tutta la rete. Dopo l'annuncio dell'anime infatti tante cosplayer hanno indossato costume e parrucca per replicare Lamù, così come ha fatto la cosplayer cinese MingTao, nella foto che trovate in basso.

Il primo teaser di Lamù preparato da David Productions ha già infiammato i fan, siete pronti per il suo ritorno?