Lamù disegnata da Eiichiro Oda! L'autore di ONE PIECE fa una dedica al personaggio

Negli anni '70 e '80 sono nati tanti manga che hanno dato poi il via a generi e sottogeneri, o hanno consolidato dei tropos che hanno poi mostrato una resistenza notevole nel tempo. Di certo Lamù è uno degli esponenti più noti del genere rom-com, la commedia romantica con un protagonista maschile accerchiato da tante ragazze che gli fanno il filo.

Il manga di Lamù ha venduto moltissimo in tutto il mondo e una serie del genere non poteva rimanere dimenticata. Così, negli ultimi anni è stato programmato un progetto che ha riportato in auge la frizzante aliena col costume tigrato. Dopo una prima fase, il nuovo anime di Lamù tornerà nel 2024 con una seconda parte. Intanto però sono arrivate le celebrazioni per i 45 anni del manga di Rumiko Takahashi.

Così, diversi autori famosi stanno realizzando delle illustrazioni omaggio a Lamù, proprio per festeggiare questo importante compleanno. Molti autori provengono dalla scuderia di Shogakukan, la casa editrice che pubblica Weekly Shonen Sunday (rivista sulla quale fu pubblicato Lamù tra gli anni '70 e '80). Tuttavia, tra i nomi che hanno partecipato a questo evento c'è anche quello di Eiichiro Oda, l'autore di ONE PIECE.

Il mangaka ha omaggiato l'opera della regina dei manga con l'illustrazione in basso. La Lamù disegnata dall'autore di ONE PIECE ovviamente ha tratti completamente diversi dal solito, ma dà sempre la stessa scossa. Vi piace questa reinterpretazione di Eiichiro Oda o preferite la Lamù dello stile originale di Rumiko Takahashi?