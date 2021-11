Lamù, è disponibile un set di lingerie ispirato all'amato personaggio

Rumiko Takahashi ha creato un successo dopo l'altro nel mondo dei manga e degli anime, ognuno con un grande cast di personaggi indimenticabili. C'è indubbiamente molto fascino e carisma tra gli eroi e le eroine di Inuyasha e Ranma 1/2, ma è Lamù, la principessa aliena di Urusei Yatsura, che il Giappone tiene più vicino al suo cuore.

Il produttore di lingerie di Hiroshima "tu-hacci" ha appena presentato il suo set lingerie ispirato Urusei Yatsura composto da bralette e pantaloncini. L'ispirazione principale per il design è l'iconico bikini a strisce tigrate, abbigliamento più comune di Lamù.

Questo è ispirato alle pellicce indossate dagli oni dei racconti popolari giapponesi, creature mitiche con cui la razza aliena di Lamù ha somiglianze. Invece, il personaggio di Lamù è ispirato a una vera modella giapponese.

La lingerie di Urusei Yatsura non è una copia esatta del costume di Lamù, però. Per cominciare, ha un'elegante lavorazione in pizzo che circonda le parti tigrate, e ha anche le cinghie e le finiture in una tonalità verde-blu che rievoca il colore dei capelli di Lamù.

Dato che Lamù ha il potere di produrre potenti correnti elettriche (regolarmente utilizzate per punire l'occhio vagante del suo fidanzato Ataru), ci sono ciondoli a forma di fulmine tra le coppe del reggiseno e sulla vita delle mutande.

E infine, per dare al set anche un tocco di tenerezza, c'è un motivo super-deformed di Lamù sulle coppe del reggiseno. Il set è disponibile nelle taglia media, grande ed extra-large, al prezzo di 4.980 yen (44 dollari), e i pre-ordini sono aperti ora nel negozio online di "tu-hacci".

Tuttavia, è in corso anche un contest con 10 set come premi. I vincitori saranno scelti casualmente tra le persone che seguono l'account Twitter ufficiale della società e ritwittano il post. Sia che acquistiate la vostra lingerie Urusei Yatsura o che la vinciate, i set verranno spediti a fine gennaio.

Lo scorso ottobre abbiamo festeggiato i 40 anni di Lamù con questo cosplay ma vi lasciamo in ultimo con quest'altro cosplay a tema Lamù dell'italiana Eugenia Harumo Bellomia.