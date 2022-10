Lamù: quanti episodi avrà l'anime remake? Arriva la conferma ufficiale

L'eccezionale palinsesto anime dell'autunno 2022 ha portato a una grande ventata di novità e attesi ritorni. Tra questi titoli nostalgici, oltre a Bleach: La Guerra Millenaria, il mese di ottobre dà il benvenuto anche a Lamù, il remake della serie anime di successo uscita negli anni Ottanta.

Prodotto da David Production, lo studio d'animazione dietro tutte le stagioni di Le Bizzarre Avventure di JoJo, il remake dell'anime ispirato all'iconico manga di Rumiko Takahashi ha già fatto il suo debutto con un primo episodio ironico e nostalgico. Purtroppo, però, al momento nessun servizio streaming sta distribuendo il progetto in Europa.

In precedenza Fuji TV aveva rivelato il numero di episodi di Lamù. Questi non ripercorreranno fedelmente la storia originale, poiché l'anime remake adatterà solamente le migliori parti dell'opera. Lamù 2022 sarà dunque una sorta di "best of", con Rumiko Takahashi che non ha partecipato alla selezione delle puntate. Ma da quanti episodi è composto il remake di Lamù?

Lamù 2022 avrà un totale di 46 episodi, ma sarà diviso in una formula split cour. Questi saranno suddivisi in quattro blocchi, due dei quali trasmessi in Giappone consecutivamente. Dunque, la messa in onda della prima stagione di Lamù sarà composta da un totale di 23 puntate.