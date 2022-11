Lamù: lanciato un accuratissimo cosplay ufficiale dell'uniforme Tomobiki

Lamù è tornata sotto i riflettori, infatti, l'anime classico di alcuni decenni fa, prende nuovamente vita con un rifacimento da parte di David Productions. Le nuove storie inedite per la bella aliena di Urusei Yatsura sono in arrivo, e così il merchandising annesso.

Dopo le scarpe di Lamù, arriva un nuovo elemento di abbigliamento che potrebbe catturare l'attenzione di molti! Ci riferiamo all'uniforme femminile della Tomobiki High, la scuola superiore frequentata dalla maggior parte dei personaggi del franchise.

Il prodotto è realizzato dall'azienda COSPA sotto supervisione ufficiale, ed è disponibile in due varianti: un'uniforme invernale e un'uniforme estiva. I costumi sono progettati sotto attenta cura. Dunque, le pieghe delle gonne sono realizzate a mano, con riproduzione fedele di numero e misure, e il tessuto è tinto da zero per ricreare l'esatta tonalità di blu dell'artwork originale di Rumiko Rakahashi. La sciarpina è disponibile in due colori, rosso e giallo, ed è realizzata in un tessuto rigido per mantenere la sua forma soffice attorno al colletto.

Le divise invernali saranno messe in vendita a marzo 2023 e le divise estive all'inizio di aprile 2023. Le prenotazioni sono già aperte presso i negozi ufficiali dell'azienda.

Sapevate che le uniformi scolastiche ispirate agli anime sono tra i vestiti più venduti da Cospa? Forse una spiegazione vi sarà chiara con il trailer di Lamù 2022.