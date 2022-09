Lamù: locandina e data di uscita per il nuovo anime del 2022

L'esordio di Lamù è datato anni '70. Sia il manga che l'anime targati Rumiko Takahashi ottennero uno spropositato successo, diventando il simbolo del genere rom-com in Giappone. L'aliena con il costume tigrato, poi sbarcata anche in Italia, ha fatto faville ovunque, ma a breve tornerà in versione moderna. L'anime di Lamù è infatti vicino.

L'annuncio arrivato sul finire dello scorso anno sta finalmente per concretizzarsi. La produzione ha pubblicato varie informazioni nel corso degli ultimi mesi, tra cui il numero di episodi del nuovo anime di Lamù, il periodo di messa in onda e tanto altro ancora. Adesso però, a meno di un mese dal debutto, arrivano ulteriori dettagli.

Innanzitutto la produzione promuove l'anime con una nuova key visual di Lamù, con l'aliena sempre al centro di tutto, fluttuante al centro della strada, mentre il povero Ataru Moroboshi scappa da tutti gli altri personaggi che si trovano in lontananza, alieni e terrestri. Lamù esordirà il 13 ottobre e accompagnerà gli spettatori per tutta la stagione autunnale e invernale, quindi con 2-cour composti da circa 23-25 episodi, per poi entrare momentaneamente in pausa.

Siete pronti al ritorno della vulcanica ma bellissima aliena creata da Rumiko Takahashi?