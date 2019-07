Lamù, la ragazza dello spazio fa il suo arrivo su Italia 2

I più grandi ricorderanno sicuramente uno degli anime più importanti, soprattutto in Italia, degli anni ottanta. Stiamo ovviamente parlando di Lamù, la ragazza dello spazio, che con il suo bikini tigrato e i suoi capelli verdi ha conquistato i cuori di molti di noi. Sarete quindi felici di sapere che sta per tornare su Mediaset Italia 2.

Tratto dal manga di Rumiko Takahashi, pubblicato in Giappone del 1978 al 1987 sulle pagine di Weekly Shonen Jump, l'anime è arrivo in italia nel 1983, per concludersi solamente nel 2010. La sexy aliena dalle curve perfette farà quindi il suo debutto il prossimo 6 agosto 2019 su Mediaset Italia, dal lunedì al venerdì alle 19:30 con due episodi.

Si tratta di una notizia che farà sicuramente felici i nostalgici e può essere allo stesso tempo un ottimo modo per far conoscere la serie di Takahashi ai più giovani. Inoltre, Lamù non sarà l'unica serie animata a sbarcare su Italia 2, infatti, solamente pochi giorni fa abbiamo potuto scoprire tutti gli anime del nuovo palinsesto Italia 2 , che vedrà il ritorno di One Piece, Naruto Shippuden, Dragon Ball GT, My Hero Academia e Holly e Benji. Tra le nuove aggiunte invece vedremo City Hunter e I Cavalieri dello Zodiaco – The Lost Canvas - il mito di Ade e infine, Lamù.