Lamù remake: dove vedere il nuovo anime con l'aliena ufficialmente e legalmente?

La stagione autunnale degli anime è cominciata, e ci sono tantissimi titoli di spessore. È tornato My Hero Academia, uno degli anime più famosi di sempre, così come Spy x Family; ha fatto invece il suo esordio Chainsaw Man con il primo episodio. I titoli più nuovi sono però stati affiancati da un nome vecchio: c'è infatti anche l'anime di Lamù.

L'anime di Lamù annunciato a sorpresa alcuni mesi fa ha fatto il suo esordio in Giappone il 12 ottobre 2022. Rumiko Takahashi non ha supervisionato le storie del nuovo progetto animato, che si occuperà di adattare soltanto alcuni capitoli e non si ripropone quindi di essere un affidabile riproposta del manga. Intanto però la domanda tra i fan è questa: dove vedere l'anime di Lamù del 2022 in streaming?

Se in Giappone è possibile già vederlo da qualche giorno, in Italia non ci sono notizie per una sua trasmissione. Al momento, l'anime di Lamù non viene pubblicato né su Netflix, né su Crunchyroll, né su Amazon Prime Video né in altri servizi di streaming. Il progetto di David Productions però durerà molto, essendo formato da 4-cour che verranno proposti in due momenti separati, quindi potrebbe esserci tempo per ottenere una proposta legale per lo streaming di Lamù nei prossimi mesi.