Lamù ridisegnata da 34 mangaka per il 45° anniversario: tutte le illustrazioni speciali

Si avvicina l'uscita della parte 2 dell'anime remake di Lamù, ma ancora più vicina è un'altra data importante per questa storia che affonda le sue radici nei lontani anni '70. Infatti, fu il 24 settembre del 1978 la data in cui Rumiko Takahashi riuscì a pubblicare ufficialmente il primo capitolo di Lamù su Weekly Shonen Sunday.

Ben trentaquattro mangaka hanno disegnato i personaggi di Lamù per omaggiare i 45 anni della serie di Rumiko Takahashi. Gli autori hanno disegnato principalmente la protagonista, in più pose diverse e tutte con uno stile unico che rispecchia quello dei mangaka stessi. In basso potete osservare tutti i disegni realizzati dagli autori coinvolti. Ecco l'elenco completo di chi ha partecipato:

Eiichiro Oda di ONE PIECE; Hideaki Sorachi di Gintama; Paru Itagaki di Beastars; Keisuke Itagaki di Baki; Gosho Aoyama di Detective Conan; Boichi di Sun Ken Rock e Dr. Stone; Atsushi Namikiri di Switch; Wakabi Asayama di Last Karte: Houjuuigakusha Touma Kenshuu no Kioku; Takeru Atsumi di Chiisai Boku no Haru; Tsukasa Abe di Frieren: Dopo la fine del viaggio; Takahiro Arai di Detective Conan: Zero Tea Time; Chigusa Ichihara di Akatsuki Jihen; Tomohito Oda di Komi Can't Communicate; Yuhei Kusakabe di Shiroyama to Mita-san; Kagiji Kumanomata di Sleepy Princess in the Demon Castle; Koji Kumeta di Kakushigoto e Sayonara Zetsubou Sensei; Kotoyama di Dagashi Kashi e Call of the Night; Aiko Koyama di Maiko-san Chi no Makanai-san; Saeki Hajime di Sternbilder no Toorimichi; Hikaru Nikaidou di Aozakura: Bouei Daigakukou Monogatari; Aya Hirakawa di Mikadono Sanshimai wa Angai, Choroi; Kenjiro Hata di Hayate the Combat Butler e Fly me to the moon; Syun Matsuena di History Strongest Disciple Kenichi e You Are 008; Takuya Mitsuda di Major; Mitsuharu Yanamoto di Ryuu to Ichigo; Yuutaka di Kimi to Warui Koto ga Shitai; Yuji Yokoyama di Tokachi Hitoribocchi Nouen; Watari di Tatari; Mitsuru Adachi di Mix, Rough, Touch e tanti altri spokon; Kazuhiro Fujita di Ushio e Tora, Karakuri Circus e tanti altri manga; Takashi Shiina di Zettai Karen Children; Hiromu Arakawa di Fullmetal Alchemist, Silver Spoon, The Heroic Legend of Arslan e Yomi no Tsugai; Hiroyuki Nishimori di Due Come Noi; Tsubasa Fukuchi di La Legge di Ueki;

Eccoli tutti, li avete riconosciuti dai disegni? La maggior parte si è dedicata esclusivamente a rappresentare la protagonista, altri hanno inserito ulteriori personaggi di Lamù e non solo. Quale vi è piaciuto di più?