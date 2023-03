Lamù: la seconda parte dell'anime torna nel 2024! Rivelata l'uscita

Lamù è un personaggio iconico della cultura giapponese, creato dal mangaka Rumiko Takahashi nel 1978. La serie è conosciuta anche come Urusei Yatsura e racconta le avventure di Ataru Moroboshi, un ragazzo comune che si trova a dover superare la vita quotidiana con Lamù, principessa di un impero Oni di un pianeta alieno.

Lamù è un personaggio particolarmente amato dal pubblico giapponese ed internazionale. Il suo aspetto unico e caratteristico, con le corna e il costume tigrato ha reso la serie immediatamente riconoscibile. Il manga di Lamù è stato vendutissimo in tutto il mondo e per questo nell'ultimo anno è stato intrapreso un progetto remake a livello animato.

L'anime di Lamù è andato in onda per diversi mesi, ma ora si è concluso, tuttavia soltanto temporaneamente. Come era stato confermato in principio, arriveranno nuovi episodi di Lamù. Ma quando? Il periodo di uscita è stato appena confermato dal sito ufficiale con tanto di locandina dedicata.

Lamù tornerà nel 2024, quindi il prossimo anno. Di conseguenza David Production avrà diversi mesi per lavorare alla restante ventina di episodi che concluderà definitivamente questo progetto remake che ha fatto tornare tutti ad appassionarsi alla vulcanica e incontenibile aliena dal costume tigrato. In totale, l'anime di Lamù avrà 46 episodi, quindi anche la prossima fase di questo anime durerà all'incirca per altri sei mesi.

In basso è presente la locandina preparata di Lamù dagli animatori di David Production e caricata sul sito ufficiale, con la protagonista che ha abbandonato temporaneamente il costume - ma non i cornini sulla testa - per vestire la divisa scolastica blu.