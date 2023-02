Lamù: lo staff della produzione è stato costretto a scusarsi, ecco il loro errore

Lamù è un manga creato dalla celebre mangaka Rumiko Takahashi. Pubblicato per la prima volta nel 1978, il manga ha avuto un enorme successo in Giappone e all'estero, diventando una delle opere più famose della Takahashi e del genere romcom. Il primo anime fu un successo, e a distanza di anni Lamù è tornata con altre storie.

Dopo un primo cour pubblicato nel 2022, il 2023 si è aperto con altri episodi di Lamù, che proseguiranno fino al raggiungimento dei 52 episodi totali previsti dalla produzione. Solo che un recente episodio ha fatto discutere in rete a causa degli animatori che si sono appropriati di uno sfondo creato da un altro illustratore.

Il sito ufficiale dell'anime remake di Lamù ha pubblicato una dichiarazione riguardo la pubblicazione dell'episodio 17. In una delle scene andate in onda, infatti, c'è uno sfondo utilizzato senza permesso, con un design già utilizzato. Lo staff si è scusato per l'errore e ha aggiunto che quello specifico sfondo verrà rieditato per tutti i servizi streaming, per future trasmissioni e per le versioni home video che pubblicheranno questo episodio in futuro.

Tutto è iniziato qualche giorno fa quando l'illustratore Chikuwa ha messo tutti a conoscenza del fatto, avendo lui disegnato quello sfondo durante il Comiket 97 del dicembre 2019. Con un recente tweet, l'illustratore ha poi accettato le scuse dello staff di Lamù, dicendo però che nessuno lo ha contattato. Tra l'altro, proprio nella scena - che trovate in due screen in basso - c'è un manifesto pubblicitario sulla sinistra che dimostra l'appartenenza degli sfondi a Chikuwa.

Un errore non da poco per l'anime di Lamù, che è stato quindi costretto a correre subito ai ripari.