Lamù, nuovo trailer e data d'uscita per il remake: le info su una produzione stellare

L'autrice Rumiko Takahashi è uno dei volti più noti al mondo quando si parla di cultura anime e manga. La sensei, infatti, ha dato vita ad opere che sono diventati veri e propri cult dell'industria, basti pensare a Lamù, molto popolare nel Bel Paese, e che godrà presto di un remake televisivo.

Poco prima di capodanno, a sorpresa, la produzione dietro lo studio David Production annunciò un remake dell'anime di Lamù. Negli ultimi mesi sono trapelate un paio di informazioni sporadiche circa questo progetto, dettagli che da oggi sono invece decisamente più chiari. Oltre ad essere animato dallo studio dietro l'adattamento de Le Bizzarre Avventure di Jojo, lo staff promette un cast d'eccezione: Sumire Ueasaka (Shalltear in Overlord) interpreterà Lamù, Hiroshi Kamiya (Yato in Noragami) il giovane Ataru, mentre la voce di Mendou sarà affidata a Mamoru Miyano (Light Yagami).

Ricordiamo che la produzione è stata affidata al duo composto da Hideya Takahashi (Keijo, Platinium End) e da Yasuhiro Kimura (Jojo: Vento Aureo), con Naoyuki Asano (Eizōken, Osomatsu-san) deisignato al character design. Importante anche il ruolo di Masaru Yokoyama come compositore, lo stesso dietro Your Lie in April. In calce alla notizia, infine, potete dare un'occhiata al nuovo teaser trailer e all'inedita locandina promozionale. Il remake di Lamù, infine, è previsto al debutto nella stagione autunnale 2022.

E voi, invece, cosa vi aspettate da questo progetto? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.