Lamù, trailer e dettagli per la riedizione dell'anime

La data di uscita della riedizione dell'anime di Lamù è sempre più vicina, ma l'attesa cresce con un nuovo filmato promozionale pubblicato dallo staff. Ecco trailer e dettagli per l'anime di Lamù (2022).

Attraverso le pagine ufficiali della serie è stato pubblicato un nuovo teaser trailer per il remake di Lamù. In attesa dell'uscita, prevista per il 13 ottobre, il PV permette agli spettatori di rivisitare in anteprima l'acclamata commedia romantica tratta dalla serie manga di Rumiko Takahashi del 1978-1987.

La Terra viene improvvisamente invasa da un UFO da cui fuoriesce una bellissima principessa aliena spaziale conosciuta con il nome di Lum (Lamù nell'edizione italiana). Per impedire che l'umanità soccomba agli invasori alieni, il ragazzo Ataru Moroboshi viene invitato a prendere parte a un gioco che deciderà il destino del pianeta. Ataru ha 10 giorni per toccare le corna di Lum o la Terra soccomberà.

Oltre alle premesse della narrazione, la clip rivela maggiori dettagli sulle canzoni di apertura e chiusura dell'anime. Sia la opening "AIUE" (ABCD) che la ending "Tokyo Shandy Rendezvous" sono realizzate dall'artista MAISONdes. Il tema di apertura presenta il featuring di Minami e SAKURAmoti, mentre il tema di chiusura quello del cantante virtuale Kaf e della band Tsumiki.