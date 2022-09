Lamù veste punk nella nuova collaborazione con Hardcore Chocolate

A distanza di oltre quarant'anni dal debutto sulle pagine del settimanale Weekly Shonen Sunday edito da Shogakukan, Lamù sta per tornare. L'iconica opera firmata da Rumiko Takahashi esordirà nella stagione autunnale con una nuova serie anime. Per smorzare l'attesa, ecco una nuova collaborazione che coinvolge il marchio Urusei Yatsura.

Di recente è stata inaugurata la partnership tra il franchise Lamù e Hardcore Chocolate, marchio di abbigliamento giapponese specializzato in prodotti dedicati all'horror, al pro-wrestiling e in generale alla cultura pop del Sol Levante.

Dalla collaborazione è in arrivo una nuova collezione di t-shirt, dallo stile retrò e allo stesso tempo punk, dedicate al personaggio di Lamù e agli altri protagonisti dell'opera creata della leggendaria Rumiko Takahashi.

La messa in onda del nuovo anime di Lamù è vicinissima, ma questo merch è perfetto per avvicinarsi al lancio. La collezione, che potete ammirare nell'immagine presente nell'articolo, prevede cinque t-shirt di differenti colorazioni su cui sono presenti il logo di Hard Chocolate e delle stampe della bella Lamù in pose diverse.

Le magliette sono disponibili all'acquisto su Shonen Sunday Premium Shop al prezzo di 4400 yen ciascuna, circa 31 euro al cambio attuale. E voi, vi preparate all'uscita del remake di Lamù con questi accessori da collezione?