Lanciata la campagna crowdfunding per la nuova serie di Ultraman

Le serie dedicate al mitico super eroe giapponese Ultraman sono numerossissime e attestano la grandissima popolarità che il pubblico riserva ancora all'opera. Lunedì scorso è stata lanciata una campagna crowdfunding per la realizzazione di un video live action per promuovere la nuova serie in 3D.

Ultraman racconta di un eroe che viene dallo spazio per difendere la Terra da dei mostri preistorici che vogliono conquistarla. La prima serie andata in onda nel 1966 ha entusiasmato così tanto i fan da diventare un cult assoluto e che ha permesso la realizzazione di numerosi seguiti e spin off, tanti da perderne il conto ormai. L'opera è stata omaggiata anche da numerosi altri autori, anche di manga come il sensei Naoki Urasawa per il suo 20th Century Boys che fa indossare la maschera del super eroe ad uno dei ragazzini protagonisti del manga. Hideaki Anno sta anche realizzando un film live action dedicato al personaggio. Tra le tante iniziative legate ad Ultraman, è stato lanciata anche una campagna crowdfunding per promuovere la prossima serie in 3D, ad opera di Eiichi Shimizu e che uscirà il prossimo aprile, con un video in live action. La raccolta fondi durerà fino al 30 marzo e si prefigge l'obiettivo di raggiungere i 5 milioni di yen.

Recentemente, l'anime di Ultraman ha anche superato Evangelion su Netflix Japan come ascolti globali.