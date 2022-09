Il lancio di Yor: questo mash up tra Spy x Family ed Evangelion diventa virale

Spy x Family è stato sicuramente l'anime del 2022. La prima parte di stagione andata in onda in primavera ha già cementato il successo di questa particolare famiglia composta da una spia, un'assassina e una telepate. La seconda parte in arrivo a ottobre sicuramente riuscirà a fare furore come successo con i primi episodi.

Anche a qualche mese dalla conclusione della prima parte, Spy x Family rimane comunque in trend sui vari social. Gli appassionati che hanno potuto scoprire il lavoro e i personaggi descritti da Tatsuya Endo ancora non mollano le rappresentazioni di queste nuove sagome apparse adesso nel mondo degli anime. Al centro ci sono sempre cosplay e fan art di ogni tipo, ma talvolta arriva qualche utente che riesce a creare qualcosa di più unico.

Ad esempio, Sakuraholic ha pensato a un mash up tra Spy x Family e Neon Genesis Evangelion. Come? Ha scelto il famoso video di Yor che tira la palla: nell'episodio in cui Anya deve imparare a giocare a dodgeball, la madre adottiva dà una dimostrazione della sua incredibile forza. Soltanto che l'utente ha deciso di unire il tutto ad alcune scene di Evangelion, con i vari militari della NERV che avvertono del pericolo in arrivo. Yor lancia la palla a tutta potenza, cosa che genera un'esplosione, e ovviamente Anya resta sbigottita.

Il tweet è diventato virale in pochi giorni, arrivando a oltre 100000 like e 25000 retweet. Ora bisognerà vedere che numeri farà Spy x Family con la seconda parte della prima stagione.