Lanterna Dorata: il nuovo eroe debutta nei fumetti DC

Presto sulle pagine del sesto volume di Legion of Super-Heroes, testata della DC Comics, vedremo il debutto di Gold Lantern. L’albo in questione sarà ricco d’azione e l’arrivo di questo fantastico personaggio è stato annunciato dall’autore Brian Michael Bendis con un post su Instagram.

Questo nuovo personaggio, Lanterna Dorata, appare diversamente dalle altre Lanterne a cui siamo abituati, con questo particolare simbolo sul petto e ben due anelli del potere. Uno è quello di “dotazione normale” del corpo, mentre l’utilità e le potenzialità dell’altro rimangono per ora un mistero. Il creatore della serie, Bendis, si è mostrato da subito entusiasta del progetto e ha condiviso con i colleghi di comicbook alcune informazioni:

“Ci sono voluti letteralmente dei mesi per ideare il design dei personaggi, e Ryan Sook continua a farlo ogni giorno. L’ho contattato e gli ho descritto questa incredibile pazzia che vedete di fronte a voi e, guarda caso, era proprio quello che stava cercando. Voleva affrontare la sfida più difficile, e vi si è impegnato moltissimo.”

“Personalmente i migliori momenti lavorativi in quest'anno sono legati ai design che ha mandato Ryan, spesso in degli opuscoli in cui segna note e idee per caratterizzare meglio i personaggi, li sta davvero creando insieme a noi. Li mostro agli altri e rimangono impressionati, è fantastico. Ryan ha un talento unico, lo adorano, e questo è il lavoro della sua vita. Sono così onorato di farne parte. Quindi, si, Ryan è stato da subito parte del progetto.”

Ricordiamo inoltre che di recente la Panini Comics ha annunciato la pubblicazione di una nuova collana editoriale DC Connect.