Lanterna Verde: l'80esimo anniversario vede una misteriosa dipartita

Durante il mese di Giugno, la DC Comics ha festeggiato gli 80 anni di Lanterna Verde attraverso un albo celebrativo di 100 pagine. Le storie al suo interno hanno visto come protagonisti molti dei personaggi che hanno segnato la storia editoriale della pubblicazione.

L'ultimo racconto, a cura di Robert Venditti e Rafa Sandoval, ha rivelato un sorprendente epilogo per una delle Lanterne. La storia ha inizio con la riunione di Hal Jordan, John Stewart e Kyle Rainer per il loro incontro annuale. Hanno tutti un aspetto più senile, sono forse in pensione, al loro posto si trova in prima linea la nuova generazione di Lanterne Terrestri guidata da Simon Baz e Jessica Cruz.

Notiamo fin da subito l'assenza di uno dei membri portanti del gruppo, Guy Gardner. I tre incominciano a raccontare delle vecchie storie di guerra riguardanti le Lanterne, la maggior parte delle quali termina con un aneddoto ridicolo riguardante il loro vecchio compagno.

Ciascuno di loro ha le proprie teorie sul perché Guy abbia adottato un certo comportamento, John è fortemente convinto: per proteggere i suoi amici. Successivamente, una tavola inquadra in primo piano la tomba di Guy, dando conferma della sua dipartita.

Purtroppo non ci viene riferito alcun dettaglio in merito alla sua scomparsa, la scelta degli autori è probabilmente quella di guidare il lettore a una ricostruzione personale della vicenda.

Un gigantesco meteorite illumina i cieli dell'Australia, i fan della DC hanno pensato immediatamente a Lanterna Verde. La DC Comics rivela un numero speciale per festeggiare gli 80 anni di Lanterna Verde.