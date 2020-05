Lanterna Verde: Geoff Johns torna nel volume speciale per gli 80 anni del supereroe

Il prossimo mese la celebre casa editrice DC Comics festeggerà gli 80 anni del supereroe Lanterna Verde , con tanto di volume speciale, e naturalmente non potevano mancare in questa circostanza le parole di uno degli autori che ha contribuito enormemente a far crescere il successo di questo eroe, Geoff Johns.

Avendo lavorato su storie e archi narrati, come Rinascita, Sinestro Corps War e la Notte più Profonda, Johns di essere tornato sulle pagine di Lanterna Verde, al fianco dell'artista Ivan Reis, proprio per celebrare un traguardo così importante.

Il volume speciale dedicato agli 80 anni di Lanterna Verde è "Green Lantern 80th Anniversary 100-Page Super Spectacular #1", e si concentrerà sul personaggio di Hal Jordan, che atterrato erroneamente su un misterioso pianeta, ha solamente l'energia necessaria, contenuta nel suo anello del potere, per mandare tre messaggi. L'entusiasmo di Johns si può evincere anche dalle parole dette dallo stesso autore, che trovate di seguito.

"Adoro tornare a lavoro su questo - non posso credere che sia passato già così tanto! È una grande passione per me, ovviamente. In generale adoro tutta la produzione DC, ma tra tutti preferisco Justice Society of America e Lanterna Verde. E lavorare di nuovo con Ivan, Oclair, Alex e Rob è fantastico! Mi sento come quando abbiamo realizzato le storie di Hal Jordan, era molto divertente. Potrei scrivere di quel personaggio senza stancarmi mai, è fantastico. E sono davvero contento di come sia venuta fuori la storia: breve, personale per quanto riguarda Hal Jordan, ma contiene un paio di cose interessanti."

In fondo alla pagina potete trovare un'immagine riguardante il volume speciale, dove sembra che uno dei messaggi abbia raggiunto Batman, scelta intrigante che potrebbe sorprendere non pochi lettori, visti i trascorsi tra i due supereroi. Questa particolare decisione è stata commentata dallo stesso Johns.

"Ho sempre visto questi due personaggi come opposti..ma se doveste lasciare tre messaggi per tre persone, chi scegliereste o cosa direste? Penso che nonostante siano così diversi, vedano le cose in maniera differente e operino con metodi e motivazioni molto divergenti tra loro, penso che Hal e Bruce..in fondo riescano a comprendersi, c'è del rispetto tra i due. E adoro pensare che Hal non morirebbe senza prima dire qualcosa a Bruce. Credo ci sia qualcosa di estremamente profondo in Hal, sicuramente è orgoglioso, e testardo, e ha le sue convinzioni e modi di agire, cosa che però non gli fa perdere il rispetto negli altri."

Ricordiamo inoltre che tutti i fumetti dei Supereroi DC Comics verranno pubblicati in Italia da Panini Comics.