Lanterna Verde: John Stewart e gli altri tornano su OA in Green Lantern #1

Nei giorni scorsi sono stati condivisi i primi sketch dei personaggi di Lanterna Verde, inoltre scopriamo qualche dettaglio in più riguardo la trama del numero di esordio della nuova collana dedicata ai celebri personaggi DC.

Il primo numero di Green Lantern scritto da Geoffrey Thorne e disegnato da Dexter Soy sarà pubblicato dalla DC il prossimo 6 aprile. Ancora non conosciamo la data di uscita in Italia, nonostante questo sono numerosi i fan interessati a questa nuova versione del celebre Corpo. In particolare, nelle pagine del fumetto, assisteremo alla riunione dell'organizzazione dei Pianeti Uniti e dei Guardiani dell'Universo che si terrà su OA e che servirà per decidere quale gruppo è più appropriato per la difesa del cosmo. I fan quindi potranno rivedere vari personaggi del Corpo delle Lanterne Verdi, tra cui John Stewart, che guiderà il celebre gruppo, insieme a lui sarà presente Keli Quintela, che avrà un accesso scontro con i Guardiani.

Per finire è stato rivelato che nella serie sarà anche presente Jo Mullein, che si unirà alle Lanterne per indagare su una misteriosa esplosione. Siamo sicuri che questa nuova collana sarà pubblicata anche in Italia, nel frattempo ecco cosa è successo durante un incontro tra Batman e Lanterna Verde, due dei supereroi più famosi della DC.