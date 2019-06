Lanterna Verde: nel numero 2 di DCeased un nuovo personaggio indossa il mantello

Il corpo delle Lanterne Verdi, nel nuovo numero 2 di Dceased, ha rafforzato le proprie fila con una new entry che andrà ad indossare il mantello di Lanterna Verde. Il personaggio in questione è uno dei preferiti dai fan, ma il suo coinvolgimento nella Green Lantern Corps è stato davvero inaspettato.

L'ultimo numero si apre con la Justice League che cerca di orientarsi, ora che l'Equazione- Anti-Vita si è mutata ed è stata trasmessa attraverso la tecnologia moderna. Dal momento che la Lega, che è sparsa in tutto il mondo, si rende conto presto che chiunque entri in contatto con internet sarà colpito dal virus lo trasformerà in una sorta di zombi carnivoro.

Mentre tutto ciò sta succedendo, Oliver Queen, Dinah Lance e Hal Jordan se la stanno spassando in un viaggio in campeggio, che fa emergere il loro spirito avventuroso. Tuttavia Hal si annoia presto, e a notte fonda iniziare a girare per contro proprio. Qualche minuto dopo, uscendo fuori dalla sua tenda, Hal viene colpito dal virus zombi. In preda al panico, Dinah e Oliver lo combattono, con la prima che finisce per ucciderlo con il suo Canary Cry. Successivamente, l'anello di Lanterna Verde di Hal si stacca dal dito cominciando a cercare un nuovo campione, trovandone rapidamente uno in Dinah.

L'anello si fonde con la ragazza facendola divenire parte della squadra e regalandole un costume stravagante. Dinah tuttavia, ammette di non voler essere una Lanterna. Proprio in quel frangente arriva Superman, chiedendole di usare i suoi poteri per dare una mano nella battaglia insieme agli eroi rimasti. Quindi, Black Canary - almeno nel mondo di DCeased - è canonicamente un membro del Corpo delle Lanterne Verdi. Nonostante non influenzi la contuinity principale della DC Comics, come è anche evidente da tutte le morti significative accadute finora, questo cambiamento siamo sicuri verrà apprezzato dai fan, che potranno ammirare il personaggio in una salsa diversa.

Intanto le voci sul film dedicato al Corpo delle Lanterne Verdi non si spengono, mentre anche la serie Arrow potrebbe vedere un nuovo Lanterna Verde.