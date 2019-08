Lanterna Verde: nuove informazioni sulla miniserie Blackstars

Grant Morrison e Liam Sharp si prenderanno una breve pausa per continuare a scrivere le avventure di Lanterna Verde. Morrison, tuttavia, collaborerà con l'artista Xermanico per un'ambiziosa miniserie in tre numeri che prende il nome di Blackstars.

La DC Comics ha diramato una breve descrizione delle vicende che andranno a delinearsi in questo progetto:

"Nell'universo DC, a novembre 2019, i volti familiari che brandivano gli anelli di potere delle lanterne ora indossano una divisa diversa e istituiscono un nuovo tipo di legge galattica. Il Corpo delle Lanterne Verdi è morto - lunga vita alle Blackstars in una nuova miniserie di tre numeri, Green Lantern: Blackstars di Grant Morrison e Xermanico".

Le identità delle Blackstars verranno rivelate quando scoppierà il conflitto contro i demoni di Ysmault, i Mongul, all'interno di un pianeta chiamato Terra. Il primo numero della miniserie approderà sugli scaffali il 6 Novembre e presenterà un trittico di cover speciali realizzate da Sharp che prepareranno il terreno per le nuove storie in uscita nel 2020.

Morrison ha aggiunto qualche dettaglio per quanto riguarda la storia:

"Oa è il ritrovo di demoni scheletrici vendicativi. I Blackstars, invece, sono un sinistro culto che venera la pace e l'armonia all'interno dell'universo e che implica l'abbandono alla volonta dell'illuminato Mu, in procinto di soggiogare l'universo al loro credo".

La miniserie si svolgerà dopo il numero 12 di Lanterna Verde di Morrison e Sharp, in uscita il 2 Ottobre 2019. Morrison ha risposto alla domanda sulla sorte di Hal Jordan:

"Jordan è uno dei membri più importanti della Blackstars. E' una figura centrale, nonostante Belzebeth si contenda con lui le redini della narrazione all'interno dei tre numeri. Hal Jordan è il tipo di uomo che eccellerà in ogni situazione, e naturalmente in questo universo è una Blackstar d'elite".



Un personaggio tagliato dal bistrattato film di Lanterna Verde compare in una concept art. Nel numero 2 di DCeased un nuovo personaggio indossa il mantello.