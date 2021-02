Lanterna Verde: il nuovo alleato di Teen Lantern è un'icona dell'universo DC Comics

Nel domani dell'evento Future State, il Corpo delle Lanterne Verdi è stato abbattuto, lasciando l'universo indifeso. Solamente due di loro sono sopravvissute segretamente, e aiutandosi reciprocamente potrebbero essere in grado di sopravvivere fino all'arrivo d'inaspettati soccorsi.

Nel futuro del nuovo evento DC, Teen Lantern sta dimostrando di essere una figura unica nel Corpo delle Lanterne Verdi. Grazie alle modifiche apportate al suo anello da Lanterna Verde, Keli Quintela è riuscita a divenire una delle figure più particolari del DC Universe. Persino i guardiani non sono ancora sicuri di cosa fare con lei.

In Future State: Green Lantern #2 a Teen Lantern viene ordinato di riunirsi con Jo Mullein e indagare sulla firma energetica. Il suo partner per questa missione è niente meno che Mogo, il quale però è stato fortemente colpito dal misterioso fenomeno che ha depotenziato le Lanterne Verdi in tutta la galassia.

Quando alcuni alieni raggiungono Mogo nelle profondità dell'universo, il guanto di Teen Lantern, che ha ancora una piccola quantità di potere al suo interno, le permette di sopravvivere abbastanza a lungo per far sì che il suo partner si colleghi alla sua batteria. In questo modo, le due Lanterne riescono finalmente a comunicare. Ammettendo di aver paura per quanto sta accadendo, il duo decide di collaborare.

Questa partnership potrebbe essere di grande vantaggio per Keli. Difatti, nonostante sia una delle Lanterne Verdi più giovani, può già contare sull'aiuto del miglior alleato possibile. Insieme, Mogo e Teen Lantern potrebbe persino dimostrarsi capaci di sopravvivere alla caotica e pericolosa galassia sviluppatasi in seguito alla distruzione del Corpo delle Lanterne Verdi.

