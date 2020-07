Lanterna Verde, il supereroe rivela un incredibile segreto a Batman nell'ultimo volume

Vi siete mai chiesto cosa pensa realmente Lanterna Verde di Batman? Nel corso degli anni Bruce Wayne e Hal Jordan si sono punzecchiati più volte e poco tempo fa, in occasione della pubblicazione dell'albo speciale per gli 80 anni di Lanterna Verde, è stata finalmente svelata la ragione per cui il pipistrello di Gotham era tanto odiato.

L'albo speciale, intitolato "Green Lantern 80th Anniversary 100-Page Super Spectacular" include diverse storie dedicate ai numerosi individui che hanno fatto parte del Corpo delle Lanterne Verdi come Hal Jordan, Alan Scott, Kyle Rayner, John Stewart e altri. Nella storia "Last Will", con protagonista l'iconico Hal Jordan, i fan hanno potuto assistere ad una interessante rivelazione.

Nel capitolo in questione, Lanterna Verde atterra su un pianeta alieno, in cui il potere del suo anello è prossimo allo 0%. L'eroe può quindi inviare solamente tre messaggi prima che l'anello si "spenga" definitivamente. Il primo è riservato ai suoi alleati, a cui Hal lascia un messaggio sperando che questi possano intervenire e salvarlo, mentre il secondo è per la fidanzata Carol Ferris. Indeciso sul da farsi, l'eroe decide di concludere inviando l'ultimo messaggio a Batman.

Hal si scusa con l'eroe, svelando le ragioni dietro il suo comportamento: "Hey Bruce. Sembra che la mia fortuna si sia esaurita. Sono finito su un altro pianeta e sarà difficile uscirne vivo. Ti ho chiamato per una ragione: volevo dirti che mi dispiace. Quando ci siamo incontrati nella Justice League eri sempre silenzioso, ma ogni volta che parlavi tutti ti ascoltavano. Questo perché sei intelligente, e io avrei davvero voluto essere come te. Invece continuano a sentirmi in dovere di provare quanto valevo, per dimostrare di essere degno dell'anello. Ma tu non hai bisogno di tutto questo, non hai bisogno di alcun anello. Sei diventato da solo ciò che volevi essere, mentre io mi sento come se avessi preso una scorciatoia. Senza di te sarei già morto. Grazie per avermi insegnato ad essere umile, Bruce". In calce potete dare un'occhiata alla pagina in questione.

