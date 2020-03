Ci lascia Detto Mariano, celebre compositore di alcune delle più amate sigle di anime

L'emergenza Coronavirus, purtroppo, continua ancora a dettare preoccupazione in tutto il mondo a causa dei rischi derivanti dalla pandemia soprannominata Covid-19. Siamo spiacenti di comunicarvi che nelle scorse ore è deceduto a causa del virus il celebre compositore nostrano Detto Mariano.

Famoso editore musicale, arrangiatore, produttore e artista a 360 gradi, Detto Mariano è deceduto nel capoluogo lombardo all'età di 82 anni nella notte, dopo due settimane di terapia intensiva a causa del Coronavirus. Il famoso compositore della sigla di Mazinga, Gundam, Astro Boy e di tanti altri cartoni animati di fama internazionale ha collaborato a numerose produzioni di stampo nipponico, persino con la mitica cantautrice Cristina d'Avena.

Ad ogni modo, il suo imponente curriculum varcava persino le soglie del cinema, sfiorando la collaborazione con artisti musicali di fama mondiale come Lucio Battisti, Albano e Adriano Celentano. Una perdita importantissima non solo per il mondo della musica italiana, ma anche per l'animazione nipponica per via del coinvolgimento di Mariano nelle serie animate più discusse e rivoluzionarie dell'intera industria.

Anche noi dalla redazione di Everyeye non possiamo che stringerci al dolore della famiglia del maestro, nonché a quello di tutti gli appassionati di musica, cinema e arte che da oltre 50 anni vivono con le sue straordinarie produzioni musicali.