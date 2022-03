Ci lascia Mia Ikumi, la mangaka di Tokyo Mew Mew: Amiche Vincenti

Tokyo Mew Mew: Amiche Vincenti è un anime che per lungo tempo è stato trasmesso sulle reti Mediaset, riscontrando un buon successo. Il suo nome e la sigla italiana risuoneranno molto nelle orecchie del pubblico cresciuto a pane e cartoni animati negli anni '90 e 2000. Purtroppo una delle sue creatrici, la disegnatrice Mia Ikumi, è deceduta.

Il sito ufficiale di Nakayoshi, la rivista della casa editrice Kodansha dove fu pubblicato il manga di Tokyo Mew Mew: Amiche Vincenti, è venuta a mancare il 7 marzo a soli 43 anni a causa di un'emorragia subaracnoidea nella zona cerebrale. La cerimonia funebre si è tenuta privatamente nei giorni scorsi, a cui ha partecipato la famiglia e gli amici più cari.

Il suo esordio avvenne da giovanissima, con Super Doll Licca-chan a soli 18 anni, per poi diventare famosa un paio di anni dopo con Tokyo Mew Mew, la sua opera più nota. Il disegno e i personaggi preparati dalla sensei Ikumi tra il 2000 e il 2003 sono diventati un'icona di stile in quegli anni, tanto da convincere la casa editrice a riportare la serie brevemente negli anni successivi con alcuni sequel, tra cui uno che ha avuto luogo nel 2020, Tokyo Mew Mew 2020 Re-Turn. La sua carriera è stata ricca di titoli, pubblicati sia in solitaria che in compagnia di altre mangaka alla sceneggiatura,