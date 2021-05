Ci lascia John Paul Leon, disegnatore di Batman, Static e Earth X

È giunta nelle scorse ore la notizia del decesso di John Paul Leon, un disegnatore statunitense e noto per i suoi lavori nel mondo dei comics. La notizia è stata confermata durante la notte italiana da varie persone che lavorano nel campo, incluso Chris Conroy, un senior editor di DC Comics.

Nato a New York il 26 aprile 1972, Leon iniziò si approcciò al disegno e alle illustrazioni a sedici anni, lavorando sulle immagini delle riviste dedicate a Dragon and Dungeon in bianco e nero. Dopo aver studiato sotto maestri del calibro di Will Eisner, Walter Simonson e Jack Potter alla New York's School of Visual Arts, vide il primo fumetto ufficiale pubblicato nel 1992. Questa era la miniserie RoboCop, pubblicata dalla casa editrice Dark Horse.

Da lì in poi John Paul Leon lavorò a tanti altri fumetti, tra cui Earth X, The Further Adventures of Cyclops and Phoenix, Animal Man, Challengers of the Unknown, e Batman: Creature of the Night. È conosciuto inoltre per essere stato l'architetto dell'universo fumettistico di Milestone Comics con la miniserie Static del 1993, che presentò il famoso eroe Static Shock, il quale riceverà anche un adattamento live action di Warner Bros.

John Paul Leon è deceduto a 49 anni per cause attualmente ancora sconosciute. Oltre Chris Conroy, che ha confermato il decesso nel tweet che vedete in basso, tanti altri colleghi e membri dell'industria del fumetto statunitense hanno fatto le loro condoglianze.