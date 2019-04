Ci lascia Kiyoshi Kawakubo, uno dei doppiatori di Gurren Lagann

Ci troviamo in un periodo decisamente triste per quanto riguarda il mondo di anime e manga. Solamente pochi giorni abbiamo ricevuto la notizia della morte di Mokey Punch, il creatore di Lupin III e pochi giorni dopo anche Kazuo Koike, l'autore di Lone Wolf & Cub è deceduto. Questa volta purtroppo è toccato ad un doppiatore, Kiyoshi Kawakubo.

L'agenzia di talent 81 Produce, ha annunciato lunedi 22 aprile, che il doppiatore Kiyoshi Kawabuko è deceduto il 16 aprile all'età di 89 anni. L'agenzia ha inoltre dichiarato che si era già occupato di coprire il servizio funebre. Non è stata però dichiarata la causa della morte.

Possiamo ricordare Kawakubo per aver dato la voce ad molti personaggi delle nostre serie preferite, in particolare citiamo Guame in Gurren Lagann, Kevin Yeegar in D.Gray-man , Quincy in Bubblegum Crisis e Scramble Wars , Grospoliner in Silent Möbius , Lord Haizen in Slayers Great , Ammiraglio Dhorasoo in Gunbuster 2: Diebuster , Michael in Iruka a Shonen e Vecchio in The Cherry Tree . Ha anche doppiato ruoli minori in anime come Golgo 13 , Cyborg 009 , Kimba the White Lion , Star Blazers: The Bolar Wars , Trigun , Sindbad the Sailor , Paranoia Agent , The Legend of the Galactic Heroes e Salaryman Kintaro , e molti altri .

Kawakubo inoltre ha anche dato la voce a molti personaggi estranei al mondo dell'animazione giapponese, incluso Prince John nel film Disney Robin Hood ed Edgar the Butler nel film Disney Gli Aristogatti . Ha inoltre doppiato Godfrey Tibbett nel film A View to a Kill . Era anche conosciuto per il suo lavoro nella narrazione.