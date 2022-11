Ci lascia Nico Fidenco, autore delle sigle dei cartoni degli anni Ottanta

Alle luci del 19 novembre 2022 si è spento Nico Fidenco, leggenda del cantautorato italiano che negli anni Ottanta ha composto e cantato alcune delle più belle sigle dei cartoni animati che facevano compagnia ai bambini dell'epoca. Sentite condoglianze alla famiglia dell'iconico cantante.

A Roma, alla veneranda età di 89 anni è morto il compositore Nico Fidenco. La scomparsa è stata comunicata dalla moglie e dalla figlia, e persino omaggiata dal Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano che ha lasciato una dedica all'artista nostrano simbolo della seconda metà del secolo scorso.

All'anagrafe Domenico Colarossi, era nato nella città di Roma nel 1933. Raggiunse il successo negli anni '60 grazie a brani come "Legata a un granello di sabbia", il primo 45 giri a superare il milione di copie vendute nel nostro Paese. Rimasta in vetta per 14 settimane, fu la prima vera hit parade.

Dopo tanti successi, la sua carriera svoltò negli anni Ottanta, quando realizzò e cantò moltissime sigle dei cartoni animati giapponesi. Indimenticabili i suoi brani per Jenny la tennista e Sam ragazzo del West, ma soprattutto Bem il mostro umano e Don Chuck Castoro, con cui vendette quattrocentomila copie. Nel 2019 Bem il mostro umano è tornato con un film sequel, che a Fidenco avrà sicuramente suscitato tanta nostalgia.

Dal 1984 al 1994 fondò i Super 4 con i colleghi Riccardo del Turco, Jimmy Fontana e Gianni Meccia. L'ultima esibizione dal vivo del gruppo è datata 2007 a Lucca Comics & Games. Nel 2019 fu stampata dall'etichetta Siglandia una raccolta di tutte le sigle dei cartoni di Fidenco in una edizione rimasterizzata.