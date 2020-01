Ci lascia Yuji Yamaguchi, il regista dell'anime di Fate/Stay Night

Senza nemmeno il tempo di metabolizzare la scomparsa di Shozo Uehara, sceneggiatore del mitico Capitan Harlock, una nuova spiacevole notizia annuncia il decesso di Yuji Yamaguchi, celebre per aver diretto uno degli adattamenti animati più discussi nel web, Fate/Stay Night.

Arriva un po' a sorpresa la notizia della scomparsa del regista di una delle trasposizioni più criticate del settore dell'animazione, nonché di un uomo che ha contribuito all'industria ricoprendo numerosi ruoli in svariati progetti. Ad annunciare lo spiacevole evento è un collega di Yamaguchi, tramite il post su Twitter allegato in calce alla notizia, che ricorda alcuni dei momenti passati insieme:

"È uno shock, mi dispiace davvero tanto."

Il director, in passato, ha collaborato a opere del calibro di GeGeGe no Kitaro, Outlaw Star e Cowboy Bebop, che potete recuperare nella nostra recensione completa dell'anime di Watanabe, titoli molto conosciuti in un mercato ricco di progetti importanti. La sua scomparsa è senza alcun dubbio una grande mancanza per l'intera industria dell'animazione e noi dalla redazione di Everyeye non possiamo che unirci al dolore della famiglia.

