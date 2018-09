Last Hope ed il film live action di Bleach sono ora disponibili su Netflix Italia

Tra le novità proposte regolarmente dalla piattaforma di streaming di Netflix Italia, questa settimana gli abbonati potranno visionare già a partire da oggi, 14 settembre 2018, il film live action ispirato al manga di Bleach e la serie d’animazione intitolata Last Hope.

Prodotta dallo studio d’animazione Satelight, la serie di Last Hope è approdata sul circuito televisivo nipponico lo scorso 22 marzo, riscuotendo un nutrito successo. Non a caso, l’anime mescola azione, fantascienza e drammaticità, e soprattutto include degli accesissimi scontri fra mecha. Di seguito ne riportiamo la sinossi ufficiale.

"Sette anni dopo aver portato l'umanità sull'orlo dell'estinzione, il geniale scienziato Leon Lau lotta contro il disastro ambientale che ha inavvertitamente causato."

Poiché l’anime risulta tutt’ora in corso in Giappone, su Netflix Italia troverete per il momento solo i primi 13 episodi del progetto, opportunamente tradotti anche nel nostro idioma. I fan interessati all’audio giapponese, invece, potrai avvalersi dei sottotitoli in italiano per visionare Last Hope in lingua originale.

Avvincente e spettacolare, il film live action di Bleach è approdato nelle sale cinematografiche nipponiche soltanto lo scorso luglio, lasciando a bocca aperta i moltissimi fan del sensei Tite Kubo. Diretta da Shinsuke Sato, la pellicola è finalmente disponibile su Netflix con doppiaggi in lingua giapponese, italiana, spagnola, francese e tedesca. Di seguito ne riportiamo la breve sinossi pubblicata sulla nota piattaforma.

"Il liceale Ichigo riceve all'improvviso dei poteri da shinigami che vorrebbe restituire. Prima di poterlo fare, però, deve mietere qualche anima."

E voi, approfitterete di questa occasione per vedere finalmente Bleach e Last Hope?