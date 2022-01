LAttacco dei Giganti 4 celebra il ritorno dell'anime con uno speciale sketch di Miakasa

Un artista de L'Attacco dei Giganti ha voluto celebrare il grande ritorno dell'anime con un nuovo disegno di Mikasa Ackerman. La stagione invernale anime 2022 è ora in pieno svolgimento, dato che molti dei nuovi progetti hanno dato il via alle loro corse, con questo grande colosso che guida il gruppo.

L'anime è finalmente tornato per la sua quarta e ultima stagione, e i nuovi episodi si stanno preparando per il climax di fine serie. C'è molto per cui essere eccitati per molti fan che vogliono vedere la fine di tutto.

Il nuovo episodio ha rivelato alcuni grandi cambiamenti che sono accaduti dal finale di metà stagione dell'anno scorso, e non solo ha travolto i server di Crunchyroll a causa dell'elevato numero di fan accorsi per vedere L'Attacco dei Giganti appena è stato messo online, ma la serie si sta preparando a quella che sarà la sequenza di episodi più intensa dell'anime.

Per aiutare a promuovere il ritorno della stagione finale di Attack on Titan, il character designer Tomohiro Kishi è intervenuto sull'account Twitter ufficiale della serie per condividere un nuovo sketch di Mikasa parallelamente al debutto del nuovo episodio. Potete vederlo in calce alla notizia.

Attack on Titan: Final Season Part 2 ha ufficialmente preso il via con l'episodio 76 della serie, intitolato "Giudizio". È ufficialmente descritto così: "Sotto la pioggia battente, un soldato è steso a terra. Accanto a lui, un uomo striscia fuori dal vapore di un misterioso Gigante. Allo stesso tempo, Marley sferra un attacco a sorpresa nel distretto di Shiganshina, il luogo dove tutto ha avuto inizio, e i Giganti cominciano a muoversi. Il Gigante Fondatore e il Gigante Corazzato si affrontano ancora una volta".

L'Attacco dei Giganti 4x17 ha dato il via a uno dei conflitti più sanguinosi della serie, ma questo è solo l'inizio di ciò che ci si può aspettare dal resto della stagione. I fan sono preoccupati dalla possibilità che la serie sarà in grado o meno di infilare tutto negli episodi finali, ma lo vedremo presto con il proseguire della stagione.

Vi è piaciuto il ritorno di Attack on Titan per la sua stagione finale? Cosa ne pensate di questo primo episodio? Come pensate che l'anime concluderà il tutto? In ultimo vi lasciamo con un'altra illustrazione de L'Attacco dei Giganti 4, questa volta ad opera del produttore della opening e vi ricordiamo che potete guardare gli episodi de L'Attacco dei Giganti 4 su Crunchyroll. Fateci pure sapere tutti i vostri pensieri nei commenti.