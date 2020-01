Laugh Tale. Ecco cosa fece Gol D. Roger quando scoprì il One Piece

Vedendo gli ultimi avvenimenti del manga di One Piece è opinione comune ai più considerare l'arco di Wano come il più bello che Oda abbia mai scritto. E non solo per i combattimenti e le vicende che riguardano la ciurma di cappello di paglia, ma soprattutto per il viaggio che stiamo compiendo con Oden.

Perché se nel presente le cose si fanno sempre più interessanti con Kaido e i samurai, è il passato il vero protagonista di questo arco. Sono stati svelati moltissimi misteri ancora irrisolti e negli ultimi capitoli abbiamo avuto anche la possibilità di dare uno sguardo a parte delle avventure di Gol D. Roger: quelle degli ultimi anni della sua vita da pirata.

Abbiamo visto nell'ultimo capitolo uscito, come Oden decida di unirsi alla ciurma di Roger quando scopre che la vita di questi sta ormai giungendo al termine. Durante questa avventura riescono a trovare tutti i Road Poignee Griffe, fino a raggiungere il tesoro lasciato da Joy Boy.

Nel capitolo 967 assistiamo anche all'incontro avvenuto tra Roger e un giovane Nettuno da pochi mesi divenuto Re. Qui viene a conoscenza delle profezie che girano tra gli uomini pesce, come quella che parla di Poseidon, un arma antica che da lì a 10 anni sarebbe rinata nella figura di Shirahoshi, principessa e figlia di Nettuno. Letti i Poignee Griffe presenti sull'isola, alla fine la ciurma salpa.

Si sposta da isola in isola, fino a raggiungere la meta definitiva. La baia che nessuno aveva mai raggiunto e in cui si trova il One Piece. Qui Oden ci dice che la prima cosa che Roger fece quando trovò il tesoro fu quella di ridere. Rise così forte da coinvolgere tutta la sua ciurma, perciò diedero a quel posto il nome di "Laugh Tale". Ci riferisce anche che alla fine di quel viaggio scoprirono tutte le verità sul mondo, sul "secolo buio" sulla verità della D nel nome, sulle Armi Ancestrali.

Avete letto l'ultimo capitolo? Cosa ne pensate di queste ultime rivelazioni? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.

