Dove lavora Rumiko Takahashi? L'autrice di Inuyasha e Lamù mostra il suo studio su Twitter

La leggendaria mangaka Rumiko Takahashi si è recentemente iscritta a Twitter, e nonostante l'età avanzi sta diventando sempre più "social". La regina dei manga, come viene chiamata in Giappone, comunica giornalmente con i suoi fan a colpi di tweet, e recentemente ha persino deciso di mostrare il proprio appartamento.

In calce potete dare un'occhiata ad alcune immagini pubblicate dalla mangaka, ma sul profilo Twitter potete trovarne letteralmente a dozzine, tutte condivise per mostrare ai fan il luogo dove sono nati Inuyasha, Lamù, Ranma 1/2 e compagni. L'autrice ha anche una colossale collezione di action figure, statuette e peluches, non solo tratti dai propri lavori ma anche da quelli di qualche collega. Tra i tanti, ad esempio, è possibile notare Nezuko di Demon Slayer e Kazuma di KonoSuba.

La prima foto ritrae la scrivania di Takahashi, dove la mangaka spende circa trenta ore a settimana, più alcuni snack per dei piccoli break durante il lavoro. Nelle foto successive è possibile vedere la gigantesca collezione di manga dell'autrice più alcuni pezzi da collezione, tra cui delle splendide statuette di Lamù.

E voi cosa ne dite? Sorpresi? Ditecelo nei commenti! Noi intanto vi ricordiamo che Yashahime: Princress Half Demon, l'anime spin-off di Inuyasha, tornerà presto con una seconda stagione.