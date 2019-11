Quanto deve lavorare un animatore? Un nuovo report rivela il massacrante orario di lavoro

Non è un segreto che il mercato dell'animazione in Giappone sia pesante. Migliaia di animatori sono costretti a turni di parecchie ore mentre il resto dell'industria arranca, anche se non mancano gli ottimi risultati come quelli di TV Tokyo.ottimi risultati come quelli di TV Tokyo. Un nuovo report continua a fare luce sulle condizioni di lavoro.

Su Yahoo News Japan è comparsa un'indagine durante la quale sono stati intervistati 382 lavoratori nell'industria degli anime tra artisti, produttori, animatori, sceneggiatori, editori, registi. Questa gran varietà permette di avere un quadro più generale sulla situazione che permette ai fan di godere dei prodotti d'animazione nipponici.

Le risposte ai sondaggi effettuati mettono in luce che in media si lavora 11 ore e mezza al giorno. La paga tende ad essere di circa 40.000 dollari annuali, tuttavia oltre il 40% di coloro che hanno risposto al sondaggio rivelano che la cifra è nettamente minore, nonostante talvolta lavorino anche di più dell'orario medio.

Inoltre, più e più volte è stato fatto notare come gli animatori lavorino in condizioni di stress e fretta, contribuendo a degradare la psiche di chi sceglie questa professione. Un'altra animatrice che aveva dato altri dettagli in un'intervista ha rivelato di lavorare 15 ore al giorno per una paga tra i 500 e i 600$ mensili.