In lavorazione una serie basata sull'universo della prima serie di Mobile Suit Gundam

La leggenda di Mobile Suit Gundam continua ad affascinare appassionati di tutto il mondo, intrigati dalla storia originale della prima serie creata da Yoshiyuki Tomino e Hajime Yatate. Proprio alla prima serie si ispirerà un nuovo progetto in lavorazione.

Intervistato dall'Asahi Shinbun Digital, il character design della prima mitica serie di Mobile Suit Gundam (quella con Amuro Rey e Char Aznable, indimenticati protagonisti) Yoshikazu Yasuhiko ha dichiarato di essere al lavoro su una nuova serie basata proprio sull'originale del 1979: "In termini di anime, voglio continuare a lavorare ancora su una nuova storia di Gundam. Non posso entrare nei particolari ma è legata alla prima serie, che non posso fare a meno di amare. Presto ne saprete di più".

La prima serie di Gundam è andata in onda nel 1979 in Giappone e, con gli anni, è diventata un vero e proprio cult, quasi venerata da milioni di fan. Nel Paese del Sol Levante non si contano le innumerevoli iniziative che la omaggiano, nè si contano la miriade di serie e spin off che ha generato negli anni. Un successo strepitoso che poche serie possono vantare, e che ha dato vita a collaborazioni di ogni genere come questa con Hello Kitty. Senza contare poi gli innumerevoli modellini legati alla serie, i famosi gunpla da assemblare. Pochi giorni fa ve ne abbiamo mostrato uno ispirato alla serie Mobile Suit Gundam Unicorn capace di trasformarsi da solo. Appena avremo notizie più dettagliate su questa nuova serie anime in lavorazione vi aggiorneremo. Continuate a seguirci su Everyeye.it