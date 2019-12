Lavori in pausa per Dragon Ball Super 2? Continuano quelli sul misterioso lungometraggio

L'anime di Dragon Ball Superè ormai terminato con la fine del Torneo del Potere il 25 marzo 2018 in Giappone. E sebbene in Italia si è concluso soltanto pochi mesi fa, l'attesa per il sequel si sta facendo sempre più snervante. È passato più di un anno dalla sua conclusione, eppure ancora non si sa nulla di certo su quando uscirà.

Nel corso dei mesi si sono susseguite numerosi voci che davano la seconda stagione di Dragon Ball Super in produzione, voci che però, fino a oggi sono rimaste tali. Rumor che si rincorrono sul web. Indiscrezioni che impazzano da una parte all'altra del mondo, senza mai vedere uno straccio di notizia ufficiale. Di ufficiale, però, è stato l'annuncio di un nuovo e misterioso lungometraggio che sembrerebbe essere in lavorazione. Questo ha portato molti a chiedersi se ciò non significhi che Dragon Ball Super 2 sia ormai pronto al debutto, eppure, dai rumor che ci sono arrivati, parrebbe non sia esattamente così.

Qualche giorno fa vi avevamo aggiornato in merito alla questione, dicendovi come il doppiatore di Vegeta avesse avuto un incontro segreto con i vertici della TOEI Animation. Di cosa abbiano parlato nello specifico non è trapelato, ci è giunto solo il tweet di Horikawa che dice: «Oh sì, ne è passato di tempo.» Ovviamente, tra i fan, l'hype è salito alle stelle. C'è chi spera si stia riferendo alla tanto agognata seconda stagione e chi invece cerca di non farsi false speranze dicendo che abbiano discusso del misterioso lungometraggio. Alcuni dicono che il movie uscirà dopo la seconda stagione dal momento che è passato solo un anno dal precedente film, però, le voci che vanno per la maggiore sono quelle che vedono Dragon Ball Super 2 uscire dopo questo nuovo lungometraggio con data da definirsi.

A conferma di ciò è giunto un post pubblicato su Twitter da dbs2019 che potete vedere in calce a questo articolo. Stando a quanto si legge, sembrerebbe che attualmente la produzione della seconda stagione di Super sia ferma da maggio, mentre sono in corso i lavori di produzione per il secondo e misterioso film. Ovviamente sono solo voci e non c'è nulla di certo e di definitivo. In questi giorni si stanno susseguendo moltissime notizie come questa, ma finché non verrà rilasciata una nota ufficiale dagli enti competenti, dobbiamo prendere ogni informazione con il dovuto distacco.

Ricapitolando non sappiamo quando uscirà la seconda stagione di Dragon Ball Super, né quando uscirà il film e sembrerebbe che attualmente le energie sono concentrate sulla produzione del movie e non della serie su cui, invece, i lavori sono fermi da maggio.

Voi cosa ne pensate? Credete uscirò prima la Dragon Ball Super 2, oppure il secondo lungometraggio? Fatecelo sapere nei commenti.

