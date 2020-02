Il lavoro posto nell'ultimo episodio di Boruto scatena i fan sui social

Fin dalla sua primissima uscita, Boruto: Naruto Next Generations ha saputo creare una dura spaccatura dei fan, tra chi ha apprezzato l'opera e chi invece non è riuscito ad accettarne varie scelte, ma è indubbio che recentemente la serie - soprattutto l'adattamento animato - sia riuscita a suscitare l'interesse del pubblico.

La produzione è infatti entrata nel pieno dell'arco narrativo sui Banditi Mujina e ha permesso agli spettatori di dare un nuovo sguardo alle prigioni situate nel castello di Hozuki già visto in una delle pellicole animate dedicate al franchise. Visto che Boruto, Mitsuki e Sarada si sono ritrovati con il compito di soccorrere un ex membro dei Mujina, l'unico modo per avvicinarglisi è stato quello di farsi imprigionare a loro volta.

Raggiunto il luogo prefissato e raccolte le informazioni necessarie per farsi un'idea generale della situazione, il gruppo si trova ora a dover far fuggire di prigione Kokuri, ma nel mentre che Boruto e Mitsuki hanno dovuto affrontare una situazione quantomeno complessa, Sarada si è ritrovata costretta ad affrontare Benga, il capo della prigione. La battaglia si è concretizzata nel 145° episodio della serie e subito dopo la sua uscita, in moltissimi sono giunti sui social per mettere in mostra il loro apprezzamento nei confronti del lavoro d'animazione sfoggiato dalla produzione, con la battaglia in particolare che è stata animata da Kana Ito, il quale è riuscito a regalare alle scene un'incredibile fluidità che ha lasciato i fan a bocca aperta.

La notizia è assai interessante anche in relazione al fatto che giusto nelle ultime settimane in molti avevamo messo in mostra la possibilità che lo studio Pierrot stesse riciclando animazioni per Boruto Naruto Next Generations.