Lazarus: la nuova serie del papà di Cowboy Bebop si mostra in un nuovo trailer

Dopo l’annuncio a sorpresa, nel mese di marzo 2023, del ritorno di Shinichiro Watanabe, storico regista del capolavoro dell'animazione Cowboy Bebop, con un nuovo film sci-fi, i fan del suo lavoro sono rimasti nuovamente colpiti dalla presentazione della serie Lazarus, mostratasi per la prima volta in un trailer piuttosto enigmatico.

Già dalle prime informazioni condivise da Adult Swim e dallo studio MAPPA il progetto ha catturato l’attenzione di moltissimi appassionati, visti i nomi di un certo livello coinvolti direttamente nella produzione, come il regista dei quattro film di John Wick, Chad Stahleski, incaricato di ideare le scene d’azione, vista la sua grande esperienza come stuntman. Il video si costruisce su sequenze rapide, volte a mostrare la tecnologia presente in un futuro non troppo lontano, in quanto la storia si svolge nell’anno 2052, e anche i vari personaggi che andranno a svolgere un ruolo fondamentale nella lotta contro il tempo per la salvezza dell’umanità.

Infatti, come era stato già anticipato dalle prime informazioni diffuse sulla trama, la miracolosa cura creata dal Dr. Skinner si è rivelata in realtà un farmaco che una volta assunto lascia pochi anni di vita alle persone. Per questo viene istituita una task force di cinque agenti incaricati di trovare un vaccino il prima possibile per evitare la morte di migliaia, se non milioni, di innocenti. Jason DeMarco, responsabile della programmazione di Anime e Serie Action nel palinsesto di Adult Swim ha definito Watanabe “uno dei più grandi artisti viventi”, dimostrandosi incredibilmente entusiasta del progetto.

Cosa ne pensate delle prime sequenze della nuova serie diretta da Watanabe?