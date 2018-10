Le bizzarre avventure di JoJo, un curioso crossover con Super Mario

Potrebbe mai esistere un perfetto crossover per Le bizzarre avventure di JoJo? Se mai ci fosse, di certo i fan non penserebbero mai a Super Mario. Il clan Joestar vanta radici italiane a sostegno di questo mash-up, ma non è facile immaginare tale fusione.

Tuttavia, un coraggioso ragazzo è riuscito a dimostrare in maniera egregia le potenzialità di questo crossover. L'utente Twitter noto come switchᵖᵉᵉ@CON CRONCH (@SwitchPee) ha condiviso un post - che a quanto pare ha riscosso non poco successo - con le foto del regalo fatto dal suo ragazzo. Come potete vedere, il regalo fatto a mano rivela buon gusto e creatività da parte del giovane ideatore. Le poche immagini mostrano alcune pagine di un intero volume dedicato a Le Bizzarre Avventure di JoJo e che coinvolge un affascinante Luigi di Super Mario

"Il mio ragazzo ha modificato un volume intero di JoJo per il mio compleanno...ho perso la testa... apprezzatelo." ha commentato l'utente.

Sotto le foto, SwitchPee ha sottolineato l'aver dimenticato di taggare il suo fidanzato Loop (@legend_of_loop). Da una rapida occhiata data sul profilo del giovane emerge la sua bravura nel ritoccare le foto. Il giovane Jonathon Joestar dell'arco Phantom Blood, disegnato da Hirohiko Araki,è stato fuso con il famoso idraulico dalla tuta verde di Super Mario, Luigi. Nella seconda immagine, è Mario a dominare la scena. L'eroe baffuto sembra essere il protagonista di questo mash-up prendendo il posto di Dio Brando. Infine, un'altra foto mostra una veduta dell'intero lavoro di modifica operato sul volume.

Le poche pagine mostrate, vedono la principessa Peach supplicare due teppistelli di lasciare andare la sua bambola Toad o ancora l'incontro tra Luigi e Mario, provvisti entrambi di un bel paio di baffi folti. Questo crossover fantasy ha dell'incredibile, voi che ne pensate?

Ricordiamo che Le Bizzarre Avventure di JoJo: Vento Aureo, quinta parte della corposa opera composta da Hirohiko Araki, è iniziata ufficialmente il 5 ottobre in Giappone e attualmente può essere trovata in streaming su Crunchyroll. La serie animata è diretta da Yasuhiro Kimura, Hideaya Takahashi e Naokatsu Tsuda per David Production.