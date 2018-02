Le Bizzarre Avventure di JoJo: Così parlò Kishibe Rohan, nuova key visual e trailer

È ormai noto che, manga spin-off de, riceverà una trasposizione anime OVA. Nelle ultime ore abbiamo ricevuto una nuova key visual e un trailer dello special, che esordirà nell'estate del 2018.

Le Bizzarre Avventure di JoJo: Così Parlò Kishibe Rohan debutterà sugli schermi giapponesi il prossimo 19 luglio e narrerà la storia che l'autore originale, Hirohiro Araki, ha illustrato nel manga one-shot dedicato al personaggio diventato ormai piuttosto iconico.

Di seguito la sinossi dell'opera:

"Rohan Kishibe, un personaggio del mondo di JoJo's Bizarre Adventures, compare in Diamond is Unbreakable e diventa ricorrente accanto agli eroi classici. È freddo, egocentrico ed egoista, eppure ha una buona storia da raccontare. Rohan è in qualche modo l'alter ego dell'autore nel suo manga: ha avuto la sua prima avventura al di fuori dell'universo di Jojo con 'Rohan al Louvre', poi una seconda che porta il titolo di 'Rohan Kishibe va a Gucci Milano'.

In questa nuova storia, Kishibe Rohan vive delle vere avventure nel mondo di JoJo. Curioso e desideroso che le sue storie siano intrise di realismo, viaggia per il mondo per documentare le sue avventure. Durante i suoi viaggi, è venuto a conoscenza di tante storie inedite... ma, in realtà, usa il suo Stand per leggere le menti delle persone, per poi trarre ispirazione dalle loro vite per scrivere le sue opere"

L'appuntamento, dunque, è al 19 luglio. Siete entusiasti per l'uscita di questo OVA spin-off di JoJo's Bizarre Adventures?